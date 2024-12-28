Магазин по продаже поликарбоната
город: Черкесск
Район: Черкесский городской округ
Адрес: Привокзальная улица, 16Б
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒388‒44‒11
Сайт: http://hardware-store-838.business.site
вид деятельности: Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт