Магазин по продаже поликарбоната

город: Черкесск

Район: Черкесский городской округ

Адрес: Привокзальная улица, 16Б

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒388‒44‒11

Сайт: http://hardware-store-838.business.site

вид деятельности: Оргстекло / Поликарбонат, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт