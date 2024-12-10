Магазин профилей

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: Новотроицкое шоссе, 4/3

Индекс: 675520.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒538‒00‒69

Сайт: http://magazin-profilei.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк