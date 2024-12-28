Магазин-склад строительных материалов
город: Новороссийск
Район: Новороссийск городской округ
Адрес: Мысхакское шоссе, 59а
Индекс: 353919.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒040‒02‒20
Сайт: nan
вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Железобетонные изделия, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Песок / Щебень, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 08:30 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк