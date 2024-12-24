Магазин строительных материалов

город: Рыбное

Район: Рыбновский район

Адрес: улица Заготовительная, 7а

Индекс: 391112.0

Телефон: +7 (4912) 50‒02‒75

Мобильный Телефон: +7‒952‒127‒80‒83

Сайт: nan

вид деятельности: Бетон / Раствор, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Резиновые покрытия / Комплектующие, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду