Магазин строительных материалов

город: Псков

Район: Псков городской округ

Адрес: Новгородская, 13

Индекс: 180014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Насосное оборудование, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Сварочные материалы, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Спецодежда / Средства индивидуальной защиты, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Укрывной материал, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк