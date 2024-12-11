Магазин строительных материалов
город: рп. Ордынское
Район: Ордынский район
Адрес: Октябрьская, 96а
Индекс: 633262.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒923‒176‒80‒45
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк