Магазин строительных материалов

город: рп. Ордынское

Район: Ордынский район

Адрес: Октябрьская, 96а

Индекс: 633262.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒176‒80‒45

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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