Магазин строительных материалов

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: Академика Бардина, 11

Индекс: 400039.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒099‒14‒84

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Замки / Скобяные изделия, Карнизы, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Пластиковая тара, Погонажные изделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты