Магазин строительных материалов
город: Елец
Район: Елец городской округ
Адрес: улица Ани Гайтеровой, 42
Индекс: nan
Телефон: +7 (47467) 2‒73‒04
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк