Магазин строительных материалов

город: Елец

Район: Елец городской округ

Адрес: улица Ани Гайтеровой, 42

Индекс: nan

Телефон: +7 (47467) 2‒73‒04

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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