Магазин строительных материалов
город: ст-ца Старокорсунская
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Корсунская, 233/1
Индекс: 350909.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒918‒129‒84‒55
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Насосное оборудование, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк