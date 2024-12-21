Магазин строительных материалов

город: ст-ца Старокорсунская

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Корсунская, 233/1

Индекс: 350909.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒129‒84‒55

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Насосное оборудование, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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