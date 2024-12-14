Магазин строительных материалов

город: д. Пирогово

Район: Завьяловский район

Адрес: Азина, 1а к1

Индекс: 426023.0

Телефон: +7 (3412) 32‒50‒05

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://takton.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Песок / Щебень, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду