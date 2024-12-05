Магазин стройматериалов
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: улица Розы Люксембург, 212
Индекс: 664053.0
Телефон: +7 (3952) 50‒07‒70
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.profsteel.net
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк