Магазин стройматериалов

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: улица Розы Люксембург, 212

Индекс: 664053.0

Телефон: +7 (3952) 50‒07‒70

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.profsteel.net

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоизделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк