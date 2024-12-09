Магазин стройматериалов

город: д. Федоровщина

Район: Псковский район

Адрес: Моторная, 3 к3

Индекс: 180502.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк