Магазин стройматериалов

город: с. Майма

Район: Майминский район

Адрес: улица Энергетиков, 29д

Индекс: 649100.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒913‒026‒62‒05

Сайт: http://angar18.shop

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду