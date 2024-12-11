Магазин стройматериалов
город: с. Майма
Район: Майминский район
Адрес: улица Энергетиков, 29д
Индекс: 649100.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒913‒026‒62‒05
Сайт: http://angar18.shop
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду