Магазин товаров для дома

город: Муром

Район: Муром городской округ

Адрес: Коммунистическая, 1

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бетоносмесительные установки, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Мебель для ванных комнат, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборуд

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк