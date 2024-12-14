Магазин товаров для кровли и фасадов

город: Елец

Район: Елец городской округ

Адрес: улица Коммунаров, 59

Индекс: nan

Телефон: +7 (47467) 3‒97‒97

Мобильный Телефон: +7‒910‒253‒97‒97

Сайт: http://krovlya48.com

вид деятельности: Кровельные материалы, Слесарно-монтажный инструмент, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк