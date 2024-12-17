Магазин

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: улица 40 лет ВЛКСМ, 70д

Индекс: 400080.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Кондиционеры, Кровельные материалы, Натяжные потолки, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду