Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе, сообщает Zakon.kz.

В эфире радио France Inter он отметил, что такой поступок повернет конфликт к «политическому урегулированию». Макрон также заявил, что не видит положительных сдвигов, и посетовал на то, что Израиль «не слышит» позицию Франции.

«Я повторял это премьер-министру Биньямину Нетаньяху и считаю, что ведение боевых действий в секторе Газа – это ошибка, в том числе для безопасности Израиля в будущем. Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее – в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывается этим», – сказал он.

Президент Франции также упомянул операцию ВС Израиля в Ливане, заявив, что считает недопустимым «принесение в жертву ливанского народа». По его словам, «Ливан не должен стать новой Газой», и призвал прекратить военные действия.