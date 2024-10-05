Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе, сообщает Zakon.kz.

В эфире радио France Inter он отметил, что такой поступок повернет конфликт к «политическому урегулированию». Макрон также заявил, что не видит положительных сдвигов, и посетовал на то, что Израиль «не слышит» позицию Франции.

«Я повторял это премьер-министру Биньямину Нетаньяху и считаю, что ведение боевых действий в секторе Газа – это ошибка, в том числе для безопасности Израиля в будущем. Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее – в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывается этим», – сказал он.

Президент Франции также упомянул операцию ВС Израиля в Ливане, заявив, что считает недопустимым «принесение в жертву ливанского народа». По его словам, «Ливан не должен стать новой Газой», и призвал прекратить военные действия.

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