Макрон прокомментировал французское гражданство Дурова

Макрон прокомментировал французское гражданство Дурова

Макрон прокомментировал французское гражданство Дурова

Французский лидер дал разъяснения 29 августа, во время совместной с сербским коллегой Александаром Вучичем пресс-конференции в Белграде, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «полностью берет на себя ответственность» за предоставление гражданства страны основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом передает BFMTV.

Оказалось, что решение по данному вопросу было принято президентом Франции еще в 2018 году.

«Я считаю правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам», – сказал Макрон.

Но французский паспорт Дуров получил в 2021 году. Он был выдан основателю Telegram на правах «почетного иностранца».

В этот же день адвокат Дурова сделал заявление по его обвинению.

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