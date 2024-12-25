Макси, строительный магазин
город: Шахты
Район: Шахты городской округ
Адрес: улица Маяковского, 224в
Индекс: nan
Телефон: +7 (8636) 28‒00‒49
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://maksi-1671516744.clients.site
вид деятельности: Входные двери, Декоративные отделочные элементы и материалы, Керамическая плитка / Кафель, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Сейфы, Фасадные материалы / конструкции, Электронагревательное оборудование
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк