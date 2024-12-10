Максилекс, торговая компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Рябиновая улица, 41 к1
Индекс: 121471.0
Телефон: +7 (495) 760‒89‒97
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://maksileks.ru
вид деятельности: Каркасно-тентовые конструкции, Нетканные материалы / Технические ткани, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк