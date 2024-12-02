МакSим рассказала, что ее очаровало во время концертов в Казахстане
Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, рассказала поклонникам, чем ей запомнился Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом она написала пост в Instagram.
«Чудненько прокатились по Казахстану, очаровало гостеприимство», – подписала пост певица.
Как выяснилось, казахстанские поклонники артистки тоже остались в восторге от ее выступлений:
– Maksим, ваш концерт в Астане стал для меня настоящим праздником души и сердца. Это было не просто выступление – это была живая история, полная глубоких эмоций, воспоминаний и тепла.
– Мы ждем тебя опять, Maksим.
– Концерт в Алматы был очень душевным. Благодарю от души.
– Спасибо за замечательный, душевный, теплый и просто потрясающий концерт. Эти эмоции не забудутся никогда.
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