МакSим рассказала, что ее очаровало во время концертов в Казахстане

Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, рассказала поклонникам, чем ей запомнился Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала пост в Instagram.

«Чудненько прокатились по Казахстану, очаровало гостеприимство», – подписала пост певица.

Как выяснилось, казахстанские поклонники артистки тоже остались в восторге от ее выступлений:

– Maksим, ваш концерт в Астане стал для меня настоящим праздником души и сердца. Это было не просто выступление – это была живая история, полная глубоких эмоций, воспоминаний и тепла.

– Мы ждем тебя опять, Maksим.

– Концерт в Алматы был очень душевным. Благодарю от души.

– Спасибо за замечательный, душевный, теплый и просто потрясающий концерт. Эти эмоции не забудутся никогда.