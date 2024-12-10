Малахит, компания

город: Электросталь

Район: Электросталь городской округ

Адрес: улица Горького, 38

Индекс: 144002.0

Телефон: +7 (495) 120‒06‒85

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://malahit.net

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду