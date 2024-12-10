Малахит, компания
город: Электросталь
Район: Электросталь городской округ
Адрес: улица Горького, 38
Индекс: 144002.0
Телефон: +7 (495) 120‒06‒85
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://malahit.net
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду