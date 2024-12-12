Малярка №1, магазин
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: Донская, 28с
Индекс: 354068.0
Телефон: 8‒800‒2‒343‒383
Мобильный Телефон: +7‒988‒235‒65‒56
Сайт: nan
вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк