Малярка №1, магазин

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Донская, 28с

Индекс: 354068.0

Телефон: 8‒800‒2‒343‒383

Мобильный Телефон: +7‒988‒235‒65‒56

Сайт: nan

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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