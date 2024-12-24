МАМОНТ, рекламная компания
город: Махачкала
Район: Махачкала городской округ
Адрес: улица Бейбулатова, 7в/5
Индекс: 367030.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒928‒868‒80‒00
Сайт: nan
вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Лазерная резка неметаллов, Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Услуги фрезеровки неметаллов, УФ-печать, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты