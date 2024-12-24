МАМОНТ, рекламная компания

город: Махачкала

Район: Махачкала городской округ

Адрес: улица Бейбулатова, 7в/5

Индекс: 367030.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒868‒80‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Лазерная резка неметаллов, Материалы для наружной рекламы, Оргстекло / Поликарбонат, Услуги фрезеровки неметаллов, УФ-печать, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты