Мансард Мастер, оптово-розничная компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Бородинская улица, 18Б ст1

Индекс: 690049.0

Телефон: +7 (423) 2‒726‒706

Мобильный Телефон: +7‒914‒792‒67‒06

Сайт: http://www.mansardmaster.com

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк