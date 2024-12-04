Мансард Мастер, оптово-розничная компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Бородинская улица, 18Б ст1
Индекс: 690049.0
Телефон: +7 (423) 2‒726‒706
Мобильный Телефон: +7‒914‒792‒67‒06
Сайт: http://www.mansardmaster.com
вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк