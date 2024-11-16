Марин Ле Пен назвала грозящий ей приговор казнью и политической смертью

Марин Ле Пен назвала грозящий ей приговор казнью и политической смертью

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что запрашиваемый для нее приговор по делу о найме равносилен политической смерти, сообщает Zakon.kz.

По информации издания 20minutes, политик отметила, что требование прокурора чрезмерно и несравнимо с другими подобными запрашиваемыми обвинениями.

«Мое политическое выживание, очевидно, будет зависеть от исполнения этого политического смертного приговора, с временной казнью или без», – сказала политик.

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