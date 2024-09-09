Мария Погребняк раскрыла пол ребенка и показала день выписки из роддома

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка и популярный блогер Мария Погребняк раскрыла пол своего четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

В Telegram она опубликовала ролик, сделанный в день выписки из роддома. На видео ее и новорожденного встречают близкие, а сыновья помогают нести малыша. Мария поприветствовала своего четвертого сына и сравнила себя с героиней сериала «Игра престолов».

«Мать дракона. Владимир, добро пожаловать в семью», – написала блогер.

Погребняк поделилась 6 сентября 2024 года радостным событием, которое произошло в ее жизни. Оказалось, накануне она стала мамой в четвертый раз. Позже ее заподозрили в суррогатном материнстве для Ольги Бузовой.

Отметим, что у блогершы есть трое сыновей от футболиста Павла Погребняка, брак с которым продлился 17 лет. В сентябре 2023 года они развелись, а весной 2024-го Мария получила предложение руки и сердца от возлюбленного – бизнесмена Игоря Головинского, которого она долгое время скрывала.