Марк Цукерберг создал для жены уникальный минивэн

40-летний американский медиамагнат Марк Цукерберг любит радовать супругу. Не так давно соучредитель Facebook установил скульптуру Присциллы Чан у себя дома. Теперь же филантроп заказал для нее удлиненный Porsche Cayenne Turbo GT, сообщает Zakon.kz.

О дорогостоящей покупке Цукерберг рассказал на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что жена хотела минивэн, и поскольку Porsche не продает их, тогда он взял дело в свои руки. Цукерберг утверждает, что сам спроектировал этот так называемый минивэн, оснащенный электрическими раздвижными дверьми. Теперь машина предназначена для семейных поездок.

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Цукерберг также заказал одну модель для себя. Судя по всему, это единственные Porsche-минивэны в мире.

Цукерберг и Чан поженились в 2012 году после десяти лет отношений. Они организовали скромную свадьбу в собственном доме в Калифорнии. На церемонии присутствовали всего около 100 человек, которые даже не знали, что будут приглашены на свадьбу. Пара воспитывает троих дочерей.

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Впрочем, Чан не отстает и тоже любит удивлять мужа. 14 мая Марку Цукербергу исполнилось 40 лет. Тогда Присцилла поздравила супруга небольшим ностальгическим путешествием по важным для миллиардера местам.