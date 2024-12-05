Маркет-Лес, торговая компания

город: д. Мякинино

Район: Красногорск городской округ

Адрес: 3-я Мякининская улица, вл8

Индекс: 121500.0

Телефон: +7 (499) 994‒45‒04

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://market-les.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Деревообработка, ДСП / ДВП / Фанера, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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