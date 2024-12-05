Маркет-Лес, торговая компания
город: д. Мякинино
Район: Красногорск городской округ
Адрес: 3-я Мякининская улица, вл8
Индекс: 121500.0
Телефон: +7 (499) 994‒45‒04
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://market-les.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Деревообработка, ДСП / ДВП / Фанера, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк