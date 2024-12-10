Маркет, магазин

город: Корсаков

Район: Корсаковский городской округ

Адрес: улица Комсомольская, 5

Индекс: 694020.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒924‒496‒44‒78

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Измерительный инструмент, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Оргстекло / Поликарбонат, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Слесарно-монтажный инструмент, Спецодежда / Средства индивидуальной защиты, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкц

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт