Марс, рекламная мастерская

город: Москва

Район: nan

Адрес: Пресненская набережная, 6 ст2

Индекс: 123112.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒915‒299‒31‒54

Сайт: http://ra-mars24.ru

вид деятельности: Indoor-реклама (реклама в помещениях), Входные группы, Высотные работы, Деколирование, Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Изготовление табличек / бейджей, Каркасно-тентовые конструкции, Кондитерские изделия, Маркетинговые / социологические исследования, Материалы для наружной рекламы, Нанесение изображений на сувениры, Объёмные надписи и фигуры, Оперативная полиграфия, Организация и проведение промоушн-акций, Оргстекло / Поликарбонат, Офсетная печать, Плоттерная резка, Полиграфические услуги, Послепечатная обработка, Предпечатная подг

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк