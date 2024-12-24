Марс, рекламная мастерская

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Карамзина, 14а

Индекс: 660012.0

Телефон: +7 (391) 208‒77‒75

Мобильный Телефон: +7‒983‒508‒777‒5

Сайт: http://ra-mars24.ru

вид деятельности: Аромамаркетинг, Деколирование, Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Изготовление табличек / бейджей, Материалы для наружной рекламы, Нанесение изображений на сувениры, Объёмные надписи и фигуры, Оперативная полиграфия, Офсетная печать, Плоттерная резка, Полиграфические услуги, Послепечатная обработка, Предпечатная подготовка, Производство пластиковых карт, Прямая цифровая печать, Размещение наружной рекламы, Рекламные агентства полного цикла, Световая реклама, Сувенирные композиции, Тампопечать, Термотрансфер, УФ-печать, Фасадные м

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду