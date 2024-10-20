Маск пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до выборов президента США

Американский предприниматель Илон Маск объявил о запуске ежедневного розыгрыша по $1 млн до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом он объявил, выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа.

Приз будет разыгрываться среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США, где говорится о свободе слова и праве на ношение оружия.

Первым победителем стал житель Пенсильвании Джон Дреер, которому вручили чек на мероприятии в поддержку Дональда Трампа. Маск подчеркнул, что для участия достаточно подписать петицию. Раздача денег за петиции не нарушает законы США.