Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии

Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии

Маск признал преимущество русской литературы над книгами по психологии

Предприниматель Илон Маск согласен, что произведения русского классика Федора Достоевского по содержанию превосходят книги по психологии, сообщает Zakon.kz.

27 ноября на своей странице в Х он прокомментировал публикацию, в которой интернет-пользователь провел подобное сравнение.

«Правда», – написал Маск, комментируя сообщение, что ряд книг по психологии и близко не стоят с творчеством писателя.

К слову, продажи определенных книг на Западе выросли после победы Трампа на выборах.

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