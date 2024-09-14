Маск тратит на охрану миллионы долларов в год – СМИ

Маск тратит на охрану миллионы долларов в год – СМИ

Маск тратит на охрану миллионы долларов в год – СМИ

Личная охрана миллиардера Илона Маска обходится ему в миллионы долларов ежегодно. Это отобразили во внутренней документации компании Tesla, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, Маск регулярно сталкивается с угрозами убийства и преследованиями. Это вынудило его «расширить свою и без того внушительную охрану», превратив ее в небольшой аналог Секретной службы США.

В связи с частыми угрозами Маск стал вести более изолированный образ жизни, сообщили The New York Times неназванные источники из его окружения. Предприниматель редко передвигается без телохранителей, даже когда идет в туалет принадлежащей ему компании X.

Если раньше Маска могли сопровождать всего два охранника, теперь он путешествует с 20 специалистами по безопасности.

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