Маска для лица `CELIMAX` обновляющая 25 мл

Маска для лица `CELIMAX` обновляющая 25 мл

Маска для лица `CELIMAX` обновляющая 25 мл

269 ₽ 179 ₽ Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 37 г
  • Текстура: тканевая
  • Высота упаковки: 120 мм
  • Ширина упаковки: 180 мм
  • Длина упаковки: 10 мм
  • Тег: Маски тканевые для лица
  • Раздел: маски
  • Артикул 165467
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Обновляющая маска для лица CELIMAX содержит пчелиный яд и АНА-кислоты (гидроксидные), которые обеспечивают эффективное отшелушивание и одновременно интенсивное питание, обновление вашей кожи. Входящий в состав корейской тканевой маски CELIMAX экстракты винограда и яблока обладают мощным противовоспалительным действием, мгновенно успокаивают и тонизируют.

Способ применения: После умывания протереть кожу лица тоником. Нанести маску, оставить для воздействия на 5-10 минут,… затем аккуратно снять. Нежно помассировать кожу до полного впитывания эссенции. Легкое покалывание — нормальная реакция на кислоты. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Citric Acid, Butylene Glycol, Lactic Acid, Potassium Hydroxide, 1,2-Hexanediol, Glycereth-26, PEG/PPG-17/6 Copolymer, Betaine Salicylic Acid, Sodium Hyaluronate, Propolis Extract, Bee Venom, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract, Methylpropanediol, Beta-Glucan, Alcohol, Hydroxyethylcellulose, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA, Fragrance, CI 19140, CI 15985 Обзор от бренда

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