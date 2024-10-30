Маска для лица `EGG PLANET` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 мл

169 ₽ 99 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 25 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 5 мм

Ширина упаковки: 195 мм

Длина упаковки: 220 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 228257

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Ваш рецепт гладкой кожи и ровного цвета лица с эффектом «внутреннего сияния»! Все компоненты в составе увлажняющей маски для лица EGG PLANET с гиалуроновой кислотой интенсивно воздействуют на кожу. Формула на основе комплекса из 8 гиалуроновых кислот восстанавливает потерю влаги и надолго сохраняет ее внутри эпидермиса, обеспечивая тем самым глубокое и длительное увлажнение. Входящий в состав корейской маски экстракт листьев лотоса обладает антиоксидантным действием, способствует повышению упругости и эластичности кожи. Нежная основа тканевой маски делает ее использование максимально комфортным и эффективным.

Способ применения: После умывания протрите кожу лица тонером. Откройте упаковку, достаньте маску и равномерно… распределите ее на лице, оставьте для воздействия на 10-20 минут, затем аккуратно снимите. Помассируйте кожу до полного впитывания эссенции.

Состав: Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol, Tromethamine, Carbomer, Trideceth-10, Fragrance, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, PEG-90M, Nelumbo Nucifera Flower Water, Panthenol, Silica, Fructan, BHT, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Beta-Glucan, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic acid, Hyaluronic acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Potassium Hyaluronate, Limonene, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Citronellol