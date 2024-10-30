Маска для лица `EGG PLANET` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 мл

Маска для лица `EGG PLANET` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 мл

Маска для лица `EGG PLANET` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 мл

169 ₽ 99 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: нормальная
  • Вес в упаковке: 25 г
  • Текстура: тканевая
  • Высота упаковки: 5 мм
  • Ширина упаковки: 195 мм
  • Длина упаковки: 220 мм
  • Тег: Маски тканевые для лица
  • Раздел: маски
  • Артикул 228257
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Ваш рецепт гладкой кожи и ровного цвета лица с эффектом «внутреннего сияния»! Все компоненты в составе увлажняющей маски для лица EGG PLANET с гиалуроновой кислотой интенсивно воздействуют на кожу. Формула на основе комплекса из 8 гиалуроновых кислот восстанавливает потерю влаги и надолго сохраняет ее внутри эпидермиса, обеспечивая тем самым глубокое и длительное увлажнение. Входящий в состав корейской маски экстракт листьев лотоса обладает антиоксидантным действием, способствует повышению упругости и эластичности кожи. Нежная основа тканевой маски делает ее использование максимально комфортным и эффективным.

Способ применения: После умывания протрите кожу лица тонером. Откройте упаковку, достаньте маску и равномерно… распределите ее на лице, оставьте для воздействия на 10-20 минут, затем аккуратно снимите. Помассируйте кожу до полного впитывания эссенции.

Состав: Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol, Tromethamine, Carbomer, Trideceth-10, Fragrance, Hydroxyacetophenone, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, PEG-90M, Nelumbo Nucifera Flower Water, Panthenol, Silica, Fructan, BHT, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Beta-Glucan, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic acid, Hyaluronic acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Potassium Hyaluronate, Limonene, Hydroxycitronellal, Hexyl Cinnamal, Citronellol

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