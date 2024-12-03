Маска для лица `LP CARE` с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 22 г

79 ₽ С максимальной

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Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 27 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 160 мм

Ширина упаковки: 120 мм

Длина упаковки: 5 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 226576

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Эффективно увлажняющая тканевая маска для лица LP CARE содержит 7 видов гиалуроновой кислоты и 10 растительных экстрактов. Сочетание низкомолекулярных и высокомолекулярных гиалуроновых кислот восполняет влагу в глубоких слоях кожи и формирует тонкую пленку на поверхности, обеспечивая максимальное увлажнение и сохранение естественной влаги. Благодаря входящим в состав витаминами С, А, В1, В2, Е маска эффективно справляется с дряблостью и тусклостью кожи. Идеально для обезвоженной кожи. Начните свое утро с тканевой маски и наслаждайтесь результатом!

Способ применения: Равномерно нанесите маску на сухую чистую кожу лица. Оставьте на 20-30 минут. Аккуратно… снимите маску и легкими массирующими движениями распределите оставшуюся сыворотку до полного впитывания.

Состав: Water, Glycerin, Methylpropanediol, Dipropylene Glycol, Betaine, Phenoxyethanol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Carbomer, Allantoin, Trehalose, Xanthan Gum, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Extract, Portulaca Oleracea Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Potassium Hyaluronate. Обзор от бренда