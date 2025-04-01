Маска для лица `LP CARE` с лактобактериями (восстанавливающая) 22 г

79 ₽ 67 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Новый день — новая маска! Комплекс пробиотиков (лактобактерий) и пребиотиков в составе маски LP CARE помогает восстановить локальный иммунитет кожи, укрепить естественную барьерную функцию. Ферментированные комплексы, входящие в состав восстанавливающей маски, способствуют поддержанию оптимального уровня влажности, повышают эластичность и восстанавливают баланс кожи. Идеально для сухой и поврежденной кожи. Начните свое утро с тканевой маски и наслаждайтесь результатом!

Способ применения: Равномерно нанесите маску на сухую чистую кожу лица. Оставьте на 15-20 минут. Аккуратно снимите… маску и легкими массирующими движениями распределите оставшуюся сыворотку до полного впитывания.

Состав: Water, Glycerin, Methylpropanediol, Dipropylene Glycol, Betaine, Phenoxyethanol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Carbomer, Butylene Glycol, Bifida Ferment Lysate, Bifida Ferment Filtrate, Allantoin, Trehalose, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Fragrance, 1,2-Hexanediol, Cichorium Intybus (Chicory) Root Extract, Taraxacum Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, Lactobacillus/Punica Granatum Fruit Ferment Extract, Lactobacillus/Wasabia Japonica Root Ferment Extract, Saccharomyces/Grape Ferment Extract, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 27 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 160 мм

Ширина упаковки: 120 мм

Длина упаковки: 5 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 226578

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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