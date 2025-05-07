Маска для лица `LP CARE` с ретинолом (омолаживающая) 22 г

79 ₽ 49 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Омолаживающая тканевая маска для лица LP CARE с ретинолом — настоящее спасение для твоей кожи! Ретинол, также известный как витамин А, омолаживает, восстанавливает кожу, защищает от УФ-излучений, что особенно важно в повседневном уходе. Экстракт хауттюйнии нормализует состояние кожи, уменьшает воспаление и глубоко увлажняет кожу, удерживая влагу внутри. Начните свое утро с тканевой маски LP CARE и наслаждайтесь результатом!

Способ применения: Равномерно нанесите маску на сухую чистую кожу лица. Оставьте на 10-15 минут. Аккуратно снимите… маску и легкими массирующими движениями распределите оставшуюся сыворотку до полного впитывания.

Состав: : Water, Glycerin, Methylpropanediol, Dipropylene Glycol, Betaine, Phenoxyethanol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Carbomer, Allantoin, Trehalose, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Fragrance, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Angelica Gigas Root Extract, Astragalus Membranaceus Root Extract, Houttuynia Cordata Extract, Morus Alba Bark Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Lecithin, Retinol, Ascorbic Acid. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 50 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 160 мм

Ширина упаковки: 120 мм

Длина упаковки: 1 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 244265

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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