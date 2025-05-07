Маска для лица `LP CARE` с ретинолом (омолаживающая) 22 г
79 ₽ 49 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Омолаживающая тканевая маска для лица LP CARE с ретинолом — настоящее спасение для твоей кожи! Ретинол, также известный как витамин А, омолаживает, восстанавливает кожу, защищает от УФ-излучений, что особенно важно в повседневном уходе. Экстракт хауттюйнии нормализует состояние кожи, уменьшает воспаление и глубоко увлажняет кожу, удерживая влагу внутри. Начните свое утро с тканевой маски LP CARE и наслаждайтесь результатом!
Способ применения: Равномерно нанесите маску на сухую чистую кожу лица. Оставьте на 10-15 минут. Аккуратно снимите… маску и легкими массирующими движениями распределите оставшуюся сыворотку до полного впитывания.
Состав: : Water, Glycerin, Methylpropanediol, Dipropylene Glycol, Betaine, Phenoxyethanol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Carbomer, Allantoin, Trehalose, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Fragrance, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Angelica Gigas Root Extract, Astragalus Membranaceus Root Extract, Houttuynia Cordata Extract, Morus Alba Bark Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Sodium Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Lecithin, Retinol, Ascorbic Acid. Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Вес в упаковке: 50 г
- Текстура: тканевая
- Высота упаковки: 160 мм
- Ширина упаковки: 120 мм
- Длина упаковки: 1 мм
- Тег: Маски тканевые для лица
- Раздел: маски
- Артикул 244265
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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