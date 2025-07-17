Маска для лица `NUMBUZIN` с охлаждающим эффектом и экстрактом центеллы 27 мл

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В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с охлаждающим эффектом и экстрактом центеллы моментально снимает ощущение жара и дискомфорта. Экстракт центеллы азиатской стимулирует процессы регенерации, укрепляет кожный барьер и уменьшает покраснения. Экстракты солодки и зеленого чая эффективно успокаивают раздраженную кожу, выравнивая ее тон и текстуру. Охлаждающее действие обеспечивает уникальный комплекс из экстракта чайного дерева, ментоловых производных и альпийских растительных компонентов. Формула обогащена пантенолом и гиалуроновой кислотой, которые предотвращают обезвоженность и восстанавливают гидролипидный баланс. Бета-глюкан и фруктоолигосахариды усиливают защитные свойства кожи, делая ее более устойчивой к внешним раздражителям. Маска для лица NUMBUZIN не оставляет жирного блеска. Подходит для регулярного использования.

Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.

Состав: — Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 36 г

Высота упаковки: 198 мм

Ширина упаковки: 130 мм

Длина упаковки: 5 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 255003

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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