17 июля 2025
Парсер

Маска для лица `NUMBUZIN` с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи 27 мл

Маска для лица `NUMBUZIN` с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи 27 мл

399 ₽ 339 ₽ С максимальной
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В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи придает сияние и упругость. Экстракты мяты, гамамелиса и зеленого чая мгновенно охлаждают кожу, регулируют работу сальных желез и придают матовость. Ниацинамид выравнивает тон и уменьшает покраснения. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и тонизирует кожу. Пантенол смягчает, снимает раздражение и улучшает общее состояние кожи. Маска для лица NUMBUZIN не оставляет жирного блеска. Подходит для регулярного использования.

Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.

Состав: — Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 36 г
  • Текстура: тканевая
  • Высота упаковки: 198 мм
  • Ширина упаковки: 130 мм
  • Длина упаковки: 5 мм
  • Тег: Маски тканевые для лица
  • Раздел: маски
  • Артикул 255002
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

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