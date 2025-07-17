Маска для лица `NUMBUZIN` с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи 27 мл

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Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи придает сияние и упругость. Экстракты мяты, гамамелиса и зеленого чая мгновенно охлаждают кожу, регулируют работу сальных желез и придают матовость. Ниацинамид выравнивает тон и уменьшает покраснения. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и тонизирует кожу. Пантенол смягчает, снимает раздражение и улучшает общее состояние кожи. Маска для лица NUMBUZIN не оставляет жирного блеска. Подходит для регулярного использования.

Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.

Состав: — Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 36 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 198 мм

Ширина упаковки: 130 мм

Длина упаковки: 5 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 255002

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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