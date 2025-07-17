Маска для лица `NUMBUZIN` с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи 27 мл

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Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с растительными экстрактами для сужения пор и выравнивания тона кожи придает сияние и упругость. Экстракты мяты, гамамелиса и зеленого чая мгновенно охлаждают кожу, регулируют работу сальных желез и придают матовость. Ниацинамид выравнивает тон и уменьшает покраснения. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и тонизирует кожу. Пантенол смягчает, снимает раздражение и улучшает общее состояние кожи. Маска для лица NUMBUZIN не оставляет жирного блеска. Подходит для регулярного использования.
Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.
Состав: — Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 36 г
- Текстура: тканевая
- Высота упаковки: 198 мм
- Ширина упаковки: 130 мм
- Длина упаковки: 5 мм
- Тег: Маски тканевые для лица
- Раздел: маски
- Артикул 255002
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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