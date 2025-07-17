17 июля 2025
Парсер

Маска для лица `NUMBUZIN` с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи 27 мл

Маска для лица `NUMBUZIN` с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи 27 мл

399 ₽ 339 ₽ С максимальной
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В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи — незаменимый помощник в бьюти-рутине. Экстракт коптиса японского уменьшает воспаления. Экстракт центеллы азиатской ускоряет заживление, успокаивает. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и отлично тонизирует. Церамиды восстанавливают защитный барьер. Маска для лица NUMBUZIN с витаминным комплексом бережно борется с покраснениями и следами от акне. Кожа будет выглядеть свежей и отдохнувшей, появится здоровое сияние. Подходит для регулярного использования.

Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.

Состав: — Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 36 г
  • Высота упаковки: 198 мм
  • Ширина упаковки: 130 мм
  • Длина упаковки: 5 мм
  • Тег: Маски тканевые для лица
  • Раздел: маски
  • Артикул 255004
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

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