Маска для лица `NUMBUZIN` с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи 27 мл

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Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи — незаменимый помощник в бьюти-рутине. Экстракт коптиса японского уменьшает воспаления. Экстракт центеллы азиатской ускоряет заживление, успокаивает. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и отлично тонизирует. Церамиды восстанавливают защитный барьер. Маска для лица NUMBUZIN с витаминным комплексом бережно борется с покраснениями и следами от акне. Кожа будет выглядеть свежей и отдохнувшей, появится здоровое сияние. Подходит для регулярного использования.
Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.
Состав: — Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 36 г
- Высота упаковки: 198 мм
- Ширина упаковки: 130 мм
- Длина упаковки: 5 мм
- Тег: Маски тканевые для лица
- Раздел: маски
- Артикул 255004
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
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