Маска для лица `NUMBUZIN` с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи 27 мл

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В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с витаминным комплексом выравнивающая тон кожи — незаменимый помощник в бьюти-рутине. Экстракт коптиса японского уменьшает воспаления. Экстракт центеллы азиатской ускоряет заживление, успокаивает. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и отлично тонизирует. Церамиды восстанавливают защитный барьер. Маска для лица NUMBUZIN с витаминным комплексом бережно борется с покраснениями и следами от акне. Кожа будет выглядеть свежей и отдохнувшей, появится здоровое сияние. Подходит для регулярного использования.

Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.

Состав: — Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 36 г

Высота упаковки: 198 мм

Ширина упаковки: 130 мм

Длина упаковки: 5 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 255004

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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