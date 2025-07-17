Маска для лица `NUMBUZIN` с витамином B5 и гиалуроновой кислотой 26 мл

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В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Маска для лица NUMBUZIN с витамином B5 и гиалуроновой кислотой — надежная помощь при раздражениях, покраснениях и склонности к высыпаниям. Пантенол эффективно заживляет. Ниацинамид и цинк регулируют жирность. Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, предотвращает появление морщин и отлично тонизирует. Экстракт ивовой коры устраняет воспаления. Экстракт семян какао помогает бороться с признаками усталости, придает лицу свежий, отдохнувший вид и усиливает естественную защиту от агрессивных факторов окружающей среды. Маска для лица NUMBUZIN подарит коже ощущение комфорта и свежести. Подходит для регулярного использования.

Способ применения: Нанести маску на лицо, распределить. Оставить на 15-20 минут. Дать впитаться остатками эссенции.

Состав: — Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 36 г

Высота упаковки: 198 мм

Ширина упаковки: 130 мм

Длина упаковки: 5 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 255000

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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