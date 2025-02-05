Маска для лица `SHINETREE` с экстрактом камелии и коллагеном (восстанавливающая) 15 шт

899 ₽ 589 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 240 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 95 мм

Ширина упаковки: 135 мм

Длина упаковки: 45 мм

Тег: Маски тканевые для лица

Раздел: маски

Артикул 210416

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Возьмите перерыв, а маска SHINETREE позаботится о Вашей коже!

Маска с натуральными компонентами – идеальное средство, чтобы моментально увлажнить и восстановить кожу. Экстракт камелии, а также масло ее семян отличаются высоким содержанием антиоксидантов (витамины A, E, C, группы B), танина, полифенолов. Благодаря такому богатому составу, маска эффективно питает кожу, повышает ее упругость и эластичность, выравнивает тон и придает коже здоровое сияние, а также защищает от негативного воздействия окружающих факторов, в том числе УФ-излучения. Коллаген интенсивно восстанавливает кожу и борется с первыми признаками возрастных изменений. Тканевая основа маски плотно прилегает к коже, повторяя все контуры лица, и способствует активному проникновению полезных компонентов в глубокие слои кожи.

Способ применения: После умывания протрите кожу лица тонером. Откройте упаковку, достаньте маску и равномерно… распределите ее на лице, оставьте для воздействия на 10-20 минут, затем аккуратно снимите. Нежно помассируйте кожу до полного впитывания эссенции. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Water, Methylpropanediol, Dipropylene Glycol, Allantoin, Butylene Glycol, Collagen Extract, Camellia Japonica Seed Oil , Betaine, Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-4 Laurate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Hydrogenated Lecithin, Squalane, Centaurea Cyanus Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Dipotassium Glycyrrhizate, Xanthan Gum, Carbomer, Arginine, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone , Adenosine, Ceramide NP, Cholesterol, Phytosphingosine, Disodium EDTA, Fragrance Обзор от бренда