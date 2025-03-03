Маска для лица `TROUBLESS` с пантенолом и аллантоином (успокаивающая) 25 мл

Маска для лица `TROUBLESS` с пантенолом и аллантоином (успокаивающая) 25 мл

319 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: чувствительная
  • Вес в упаковке: 35 г
  • Текстура: тканевая
  • Высота упаковки: 195 мм
  • Ширина упаковки: 139 мм
  • Длина упаковки: 13 мм
  • Тег: Маски тканевые для лица
  • Раздел: маски
  • Артикул 229146
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда Маска для лица TROUBLESS – это SOS-средство, которое моментально успокаивает кожу. Формула сочетает в себе пантенол и аллантоин, и такая комбинация быстро снимет покраснение и раздражение кожи. Пантенол — это провитамин B5, который направлен на интенсивное восстановление кожи и сохранение влаги внутри эпидермиса, а также он нормализует ph-баланс, избавляет от сухости и шелушения. Аллантоин мгновенно смягчает и увлажняет кожу. Экстракт и гидролат листьев чайного дерева также обладают успокаивающим действием и активно борются с несовершенствами. Результат: лицо выглядит свежим и здоровым, а кожа гладкой и упругой.

Способ применения: После умывания протрите кожу лица тонером. Нанесите маску, оставьте для воздействия на 15-20 минут,… затем аккуратно снимите. Нежно помассируйте кожу до полного впитывания эссенции. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5°С до +25°С.

Состав: Water, Dipropylene glycol, Lactobacillus ferment lysate, 1,2-hexanediol, Glycerin, Panthenol, Citrus paradisi (grapefruit) fruit extract, Butylene glycol, Sodium hyaluronate, Glyceryl glucoside, Allantoin, Ammonium acryloyldimethyltaurate/vp copolymer, Xanthan gum, Disodium edta, Ethylhexylglycerin, Pentylene glycol, Madecassoside, 4-terpineol, Decylglucoside, Caprylyl glycol. Обзор от бренда

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