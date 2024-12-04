Маска-носочки для ног `LP CARE` увлажняющая 40 мл

169 ₽ 143 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: ногти

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 58 г

Высота упаковки: 200 мм

Ширина упаковки: 122 мм

Длина упаковки: 10 мм

Тег: Маски тканевые для ног

Раздел: для ног

Артикул 195959

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Увлажняющая маска-носочки для ног LP CARE — экстренная помощь для сухой кожи ваших ножек! Благодаря экстрактам алоэ вера, центеллы азиатской и ромашки, маска-носочки для ног мгновенно увлажняет кожу, чтобы вы могли наслаждаться гладкими и мягкими, как у младенца, пяточками. Масло ши и аллантоин интенсивно питают и смягчают. Специально разработанная формула эффективно восстанавливает эластичность кожи.

Способ применения: 1. Достаньте маску-носочки из упаковки, разрежьте по пунктирной линии. 2. Наденьте носочки на… чистые сухие ноги, зафиксировав их при помощи наклеек. 3. Слегка помассируйте для равномерного распределения состава по коже. 4. Оставьте на 15-20 минут, затем снимите и остатки эссенции массажными движениями распределите по поверхности ног.

Состав: AQUA, GLYCERIN, MINERAL OIL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CETEARYL ALCOHOL, SORBITAN STEARATE, PEG-60 SORBITAN STEARATE, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, 1,2-HEXANEDIOL, CHLORPHENESIN, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, GLYCOPROTEINS, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ALLANTOIN, NIACINAMIDE, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, AROMA. Обзор от бренда