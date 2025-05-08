Масло для губ `INFLUENCE BEAUTY` BIPHASE LIP OIL двухфазное тон 04

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ВСЕ ОТТЕНКИ Масло для губ `INFLUENCE BEAUTY` BIPHASE LIP OIL двухфазное тон 04 Артикул 215448 615 ₽ 265 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Двухфазное масло для губ LAVA LIP OIL от INFLUENCE BEAUTY гипнотизирует с первого взгляда: внутри флакона-колбы, как в лава-лампе, перетекают масла разной плотности и цвета. Инновационная сверхлегкая текстура создана без использования компонентов животного и растительного происхождения. Масло смягчает, увлажняет, поддерживает эластичность кожи и предотвращает потерю влаги. Гигиеничный силиконовый аппликатор позволяет равномерно нанести средство на губы. Не встряхивая флакон, нанесите прозрачную фазу масла LAVA LIP OIL на губы. Для создания глянцевого эффекта наносите масло на помаду. В ассортименте 5 тонов. Продукция не тестируется на животных и не содержит в своём составе компонентов животного происхождения.

Способ применения: Не встряхивая флакон, нанесите прозрачную фазу масла на губы. Можно использовать как… самостоятельное средство или как топпер поверх помады.

Состав: POLYISOBUTENE, ETHYLHEXYL PALMITATE, SORBITOL, AQUA, PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, DIAZOLIDINYL UREA, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, AMYL CINNAMAL, EUGENOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL. +/-: CI 17200, CI 19140, CI 42090. Обзор от бренда

Область использования: губы

Объем: 6 мл

Вес в упаковке: 15 г

Текстура: масло

Высота упаковки: 110 мм

Ширина упаковки: 15 мм

Длина упаковки: 15 мм

Тег: Масло для губ

Раздел: прочее

Артикул 215448

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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