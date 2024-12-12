Масло для губ `ISCREAM` AMBITION оттенок 02 золото

Масло для губ `ISCREAM` AMBITION оттенок 02 золото

Масло для губ `ISCREAM` AMBITION оттенок 02 золото

349 ₽ 296 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Вес в упаковке: 21 г
  • Высота упаковки: 74 мм
  • Ширина упаковки: 21 мм
  • Длина упаковки: 21 мм
  • Тег: Масло для губ
  • Раздел: прочее
  • Артикул 247027
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда оттенок 02 золото

Способ применения: нанеси на губы

Состав: MINERAL OIL,ETHYLHEXYL PALMITATE,HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER,polyethylene terephthalate （PET）,CI 15850,METHYLPARABEN,PROPYLPARABEN,apple flavor. Обзор от бренда

youcanchoose

Интерьерные духи `ETERIA COSMO` Апельсин, гардения и душистый горошек 45 мл

Интерьерные духи `ETERIA COSMO` Апельсин, гардения и душистый горошек 45 мл

Крем для рук `L`COSMETICS` CHRISTMAS SPIRIT с ароматом специй и цитрусов 75 мл

Крем для рук `L`COSMETICS` CHRISTMAS SPIRIT с ароматом специй и цитрусов 75 мл

Средство для снятия макияжа `L`COSMETICS` `REVIVE & GLOW` PURIFYING двухфазное 150 мл

Средство для снятия макияжа `L`COSMETICS` `REVIVE & GLOW` PURIFYING двухфазное 150 мл

Гидрофильное гель-масло для умывания `L`COSMETICS` `CLEAR & PURE` ANTI-ACNE для проблемной кожи лица 150 мл

Гидрофильное гель-масло для умывания `L`COSMETICS` `CLEAR & PURE` ANTI-ACNE для проблемной кожи лица 150 мл

Сыворотка для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 10.5% [ниацинамид + melasyl + аминосульфоновая кислота] (против пигментации) 30 мл

Сыворотка для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 10.5% [ниацинамид + melasyl + аминосульфоновая кислота] (против пигментации) 30 мл

Румяна для лица `PHYSICIANS FORMULA` MATTE MONOI BUTTER тон лиловый матовый

Румяна для лица `PHYSICIANS FORMULA` MATTE MONOI BUTTER тон лиловый матовый

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.