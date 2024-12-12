Масло для губ `ISCREAM` AMBITION оттенок 02 золото

349 ₽ 296 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: губы

Вес в упаковке: 21 г

Высота упаковки: 74 мм

Ширина упаковки: 21 мм

Длина упаковки: 21 мм

Тег: Масло для губ

Раздел: прочее

Артикул 247027

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда оттенок 02 золото

Способ применения: нанеси на губы

Состав: MINERAL OIL,ETHYLHEXYL PALMITATE,HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER,polyethylene terephthalate （PET）,CI 15850,METHYLPARABEN,PROPYLPARABEN,apple flavor. Обзор от бренда