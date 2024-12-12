Масло для губ `ISCREAM` AMBITION оттенок 02 золото
349 ₽ 296 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: губы
- Вес в упаковке: 21 г
- Высота упаковки: 74 мм
- Ширина упаковки: 21 мм
- Длина упаковки: 21 мм
- Тег: Масло для губ
- Раздел: прочее
- Артикул 247027
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда оттенок 02 золото
Способ применения: нанеси на губы
Состав: MINERAL OIL,ETHYLHEXYL PALMITATE,HYDROGENATED STYRENE/ISOPRENE COPOLYMER,polyethylene terephthalate （PET）,CI 15850,METHYLPARABEN,PROPYLPARABEN,apple flavor. Обзор от бренда