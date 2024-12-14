Масштаб Строймаркет, торговый центр

город: с. Лучинское

Район: Истра городской округ

Адрес: Железнодорожная улица, 62Б

Индекс: 143502.0

Телефон: +7 (498) 729‒67‒35

Мобильный Телефон: +7‒925‒730‒45‒95

Сайт: http://maxmaster.ru

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бытовая химия, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мангалы / Коптильни / Тандыры, Мебель для ванных комнат, Мототехника, Напольные покрытия / Комплектующие, Оборудование для очистки воды, Печи / камины для помещений, Садово-огородный инвентарь / техника, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канал

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду, Оплата через приложение